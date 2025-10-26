18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.10.2025, 09:35

Пятый месяц без воды: жители девятиэтажки в Актау бьют тревогу

Сергей Кораблев

Жильцы высотки в 9 микрорайоне уже пятый месяц живут без питьевой воды. После того как в июне сгорел насос, подающий воду на верхние этажи, люди остались без элементарных удобств. Однако, по их словам, председатель обслуживающей организации не предпринимает никаких действий, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №17 в 9 микрорайоне
Фото жителей дома №17 в 9 микрорайоне

В доме №17 с 6 по 9 этажи уже несколько месяцев нет воды. Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались к председателю, но тот заявил о том, чтобы люди самостоятельно собрали деньги и приобрели насос. Средств же у ПКСК нет.

При этом, как утверждают жители, сам ПКСК «Татьяна», председателем которого является Сахы Тузелбаев, располагается в этом же доме, где, по их словам, «вода есть», и потому отказывается участвовать в решении проблемы.

Из 63 квартир деньги сдали лишь 19.

На данный момент собрано около 370 тысяч тенге, чего достаточно, чтобы приобрести новый насос, однако внутри дома начались разногласия: часть жильцов настаивает на более дорогом насосе стоимостью 800 тысяч.

Люди говорят, что обращались во все инстанции – в городской и областной акиматы, прокуратуру и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», но в ответ получили лишь формальные отписки.

Никто не может повлиять на председателя. Он полностью бездействует. Даже лампочки в подъезде не вкручиваются, - жалуются жильцы.

Напомним, подобная ситуация произошла в доме №8А в 11 микрорайоне. Люди несколько дней сидели без питьевой воды. Сгорел насос, подающий воду на верхние этажи, и около 50 квартир были полностью лишены доступа к простейшим удобствам. Председатель ПКСК «Светлана», по утверждению людей, отказывался покупать новое устройство, ссылаясь на отсутствие средств и требуя собрать 51% подписей собственников жилья.

Тем не менее жильцы добились его замены после вмешательства городской администрации. Новый насос установили, и напор воды улучшился.

