18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.10.2025, 18:14

Жизнь без воды в Актау: после жалобы жителей в высотке установили новый насос

Общество 0 1 908 Сергей Кораблев

Жители многоэтажки №8 в 11 микрорайоне, несколько дней остававшиеся без воды из-за поломки насоса, рассказали, что добились его замены после вмешательства городской администрации. Новый насос установили, и напор воды значительно улучшился, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №8 в 11 микрорайоне
Фото жителей дома №8 в 11 микрорайоне

Ситуация изменилась сегодня, 20 октября, после встречи жильцов с председателем ПКСК «Светлана».

Сегодня он, видимо, получил хороший «толчок» сверху, потому что разговаривал уже спокойно и конструктивно, - говорят жильцы дома №8.

Один из активных жильцов вместе с инженером отправился искать оборудование. В первом магазине нужного насоса не оказалось, но мужчина не сдался: высадив инженера, он продолжил поиски сам и нашел подходящую модель с автоматическим реле давления.

Покупка была произведена ПКСК «Светлана» на сумму 246 тысяч тенге, без учета расходных материалов.

Уже после установки жители заметили улучшения.

Теперь напор отличный! Мы, наконец, можем нормально умыться и включить стиральную машину, - радуются люди.

Напомним, ранее, по утверждению жильцов высотки, председатель ПКСК «Светлана» отказывался покупать новое устройство, ссылаясь на отсутствие средств и требуя собрать 51% подписей собственников жилья. В связи с этим люди несколько дней сидели без питьевой воды и были вынуждены обратиться к корреспонденту Lada.kz.

15
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь