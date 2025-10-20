Жизнь без воды в Актау: после жалобы жителей в высотке установили новый насос

Қазақ тіліне аудару

Жители многоэтажки №8 в 11 микрорайоне, несколько дней остававшиеся без воды из-за поломки насоса, рассказали, что добились его замены после вмешательства городской администрации. Новый насос установили, и напор воды значительно улучшился, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №8 в 11 микрорайоне

Ситуация изменилась сегодня, 20 октября, после встречи жильцов с председателем ПКСК «Светлана».

Сегодня он, видимо, получил хороший «толчок» сверху, потому что разговаривал уже спокойно и конструктивно, - говорят жильцы дома №8.

Один из активных жильцов вместе с инженером отправился искать оборудование. В первом магазине нужного насоса не оказалось, но мужчина не сдался: высадив инженера, он продолжил поиски сам и нашел подходящую модель с автоматическим реле давления.

Покупка была произведена ПКСК «Светлана» на сумму 246 тысяч тенге, без учета расходных материалов.

Уже после установки жители заметили улучшения.

Теперь напор отличный! Мы, наконец, можем нормально умыться и включить стиральную машину, - радуются люди.

Напомним, ранее, по утверждению жильцов высотки, председатель ПКСК «Светлана» отказывался покупать новое устройство, ссылаясь на отсутствие средств и требуя собрать 51% подписей собственников жилья. В связи с этим люди несколько дней сидели без питьевой воды и были вынуждены обратиться к корреспонденту Lada.kz.