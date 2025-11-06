Жители Актау без отопления в квартирах готовились к митингу - вмешался акимат

Жильцы ЖК «Жібек Жолы» заявили о готовности перекрыть движение на дороге, если проблема с отоплением не будет решена. С жителями встретились представители городского акимата, сообщает Lada.kz .

Фото: freepik.com

С конца октября, обяъснили жители, квартиры домов №2, №3 и №4 (ЖК «Жібек Жолы») в 31А микрорайоне остаются без тепла из-за аварии на подводящей трубе.

Тепло начали подавать с перебоями еще 20 октября, а спустя несколько дней отопление полностью отключилось, произошел прорыв трубы на расстоянии около 200 метров от жилого комплекса.

Трубы в ужасном состоянии. КСК приняло решение заменить всю ветку, но денег нет. Застройщик, по всей видимости, сэкономил - трубы проложены без изоляции и меньшего диаметра. Спустя 7-8 лет они разрушаются, - рассказали жители ЖК «Жібек Жолы».

В городском акимате сообщили, что в 31А микрорайоне проводится замена изношенного теплопровода.

В домах №№ 2, 3 и 4 износился общий теплопровод. В настоящее время строительная компания «Барьер Плюс», возводившая данные дома, за свой счёт проводит земляные работы по прокладке нового трубопровода, - уточнили в акимате.

Также отмечается, что внешние инженерные сети ранее не были переданы на баланс города, поэтому ремонт выполняет застройщик.

Работы планируют завершить в ближайшие дни.

Представители городского акимата встретились с жителями, разъяснили ситуацию. Вопрос находится на контроле администрации.

