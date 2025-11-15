Новые дороги строят в 36 микрорайоне Актау

Как в областной центре обустраивают 36 микрорайон, рассказали в пресс-службе Актауского городского акимата, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата Актау

Согласно информации акимата, в 36 микрорайоне завершили асфальтирование дороги протяжённостью 507 метров. По обеим сторонам дороги обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.

Ранее в этом микрорайоне полностью завершили работы по прокладке инженерных сетей – водоснабжения, канализации, отопления и газоснабжения. Сейчас, в рамках второго этапа проекта, продолжается строительство автомобильных дорог, благоустройство пешеходных зон и обустройство велодорожек, - говорится в сообщении городской администрации.

Что касается электроснабжения, то, по данным акимата, здесь установлено шесть трансформаторных подстанций и проложено 5124 метра электрического кабеля.

В рамках проекта также предусмотрено благоустройство 36 микрорайона. Вдоль дороги установлены уличные фонари, нанесена дорожная разметка и установлены необходимые дорожные знаки, - подчеркнули в ведомстве.

Также в акимате рассказали про средний ремонт автомобильной дороги в 4 микрорайоне.

Продолжается средний ремонт автомобильной дороги длиной около 600 метров – на участке от площади с памятником Тарасу Шевченко до дома №55. В рамках проекта обновляется асфальтовое покрытие дороги, а также организованы дополнительные парковочные места для удобства жителей и гостей города. После полного завершения ремонтных работ на дороге будет нанесена необходимая разметка и установлены новые дорожные знаки, - заключили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Актау обустроен новый правоповоротный съезд. Появился он на перекрестке 26, 27, 28 и 28А микрорайонов. Теперь водители могут поворачивать направо, не дожидаясь сигнала светофора.