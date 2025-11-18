Что будет со старыми мусорными контейнерами в Актау?

В акимате Актау ответили на актуальные вопросы редакции Lada.kz о вывозе мусора, и пояснили, что планируют делать со старыми мусорными контейнерами.

Коллаж автора

В городской администрации ответили на вопросы редакции, адресованные руководству новой компании — ТОО «Zero Waste», которая будет оказывать услуги по вывозу мусора.

Lada.kz: Что планируется делать со старыми контейнерами после установки новых?

Акимат Актау: Старые контейнеры после замены будут перемещены на базу компании, где, по возможности, приведут их в порядок. Если состояние металла позволит, то они будут установлены на колесики, покрашены, а также на них будут установлены специальные крепление для того, чтобы их можно было вывозить современными мусоровозами.

Lada.kz: Как и куда жители Актау должны производить оплату за вывоз мусора? Возможна ли оплата через Kaspi или только в кассах компании?

Акимат Актау: На сегодняшний день компания начала работать по четырём микрорайонам в тестовом режиме. В первых числах декабря текущего года в Актау будет открыт абонентский отдел компании «Zero West Актау», в котором будет касса для приема оплаты от жителей и юридических лиц. Также будет приниматься оплата через банковские приложения такие как Kaspi, Халык банк и Fortе bank. На данный момент компания ведёт подготовительную работу по возможному внедрению единого платёжного документа для всех коммунальных услуг города.

Lada.kz: Адреса и контактные телефоны компании для обращений жителей по вопросам вывоза мусора или возникающих проблем?

Акимат Актау: На сегодняшний день контактный номер телефона по всем интересующим вопросам - 8 776 146 94 56. Через него можно связаться с мастерами для заключения договоров, также задать интересующие вопросы.

Lada.kz: Насколько практичны пластиковые контейнеры на колесиках? Есть ли риск их повреждения или возгорания от непотушенных сигарет? В нашем регионе бывают сильные ветры — не будут ли контейнеры сносить по микрорайону?

Акимат Актау: За много лет практического использования пластиковых контейнеров они зарекомендовали себя как практичные и очень удобные в работе именно в сфере вывоза ТБО. Конечно, риск от возгорания контейнера от сигареты присутствуют. Пожар может возникнуть и в железном контейнере. Поэтому здесь все зависит только от нашей с вами культуры. Пластиковые контейнеры оборудованы специальными тормозными механизмами на колесиках, которые удерживают контейнеры от порывов ветра.

Lada.kz: Необходимо ли заключать договор с компанией индивидуально для каждого жителя?

Акимат Актау: Заключать индивидуальный договор каждому жителю не требуется. В ближайшие дни в региональной прессе будет опубликован публичный договор. При этом при желании жители могут оформить и индивидуальный договор.

Lada.kz: Изменится ли размер оплаты за вывоз мусора с переходом на новую компанию?

Акимат Актау: Тариф на вывоз ТБО в Актау останется прежним, несмотря на смену оператора.

По данным акимата, на сегодняшний день подрядная организация за счёт собственных средств устанавливает в городе 2100 пластиковых евроконтейнеров. Также в администрации отметили, что в дальнейшем в рамках договора будут поставлены еще 500 оцинкованных евроконтейнеров.

Редакция обнаружила на сайте госзакупок лот на приобретение и установку оцинкованных евроконтейнеров для твёрдых бытовых отходов объёмом 1,1 кубометра. Закуп был проведён ещё в августе 2025 года. На эти цели власти выделили 89 285 500 тенге. Согласно документации, поставщик обязан поставить 500 контейнеров, при этом стоимость одного составляет 178 571 тенге.

Заказчиком лота выступал Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Победителем конкурса стал ИП «Град Азия».

Напомним, жители Актау обратили внимание на новые яркие контейнеры с названием неизвестной обслуживающей компании, которые начали устанавливать в разных микрорайонах города. По данным городской администрации, акимат Актау заключил договор с новой компанией — ТОО «Zero Waste», которая будет оказывать услуги по вывозу мусора. Однако в акимате не смогли назвать ни ФИО директора, ни контактные данные, отметив, что подрядная организация только начинает работу, а её руководитель в настоящее время находится вне города.