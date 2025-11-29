Жители 14 микрорайона Актау «бегают» по кругу коммунального беспредела

В редакцию обратились с жалобой жители дома №19 14 микрорайона. По их словам, они не могут добиться перерасчёта за отопление, которого фактически не было. Люди утверждают, что вынуждены «бегать по кругу» между коммунальными организациями, сталкиваясь при этом с равнодушием сотрудников. Журналист Lada.kz разбирался в ситуации.

Фото автора

По словам людей, с начала года они пытаются добиться перерасчета за отопление, которого фактически не было.

С 28 января по 4 февраля этого года во всём доме отсутствовало отопление. Несмотря на это, счета за тепло получили все жильцы и нам пришлось их оплатить. Во время отсутствия тепла в квартирах мы сразу же вызвали комиссию, в которую вошли представители ТОО «МАЭК», жилищной инспекции, ЖКХ, КСК и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА). Комиссия зафиксировала отсутствие отопления в доме. Все организации, кроме ГКП «Каспий жылу, су арнасы», подписали акт, необходимый для перерасчёта. Добиться подписи от «КЖСА» мы не можем уже 11 месяцев, - рассказали жильцы дома.

Согласно акту, причиной отсутствия отопления в доме стал выход из строя автоматизированного теплового пункта (АТП) после проведённых ремонтных работ ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

По словам жильцов, они уже обращались во всевозможные инстанции, однако везде получают формальные ответы и отссылки на ГКП «КЖСА». В самом коммунальном предприятии, как утверждают жители, их избегают, а на письменные обращения в «Е-өтініш» приходят лишь формальные отписки.

Мне прислали ответ, что перерасчёта не будет. Никаких аргументов, просто отказ. Они потребовали акт об отсутствии тепла от организации, которая устанавливала и обслуживает насос. В городском акимате мне дали их электронный адрес, я написала, но ответа так и не получила. Городская администрация провела тендер, заплатиал миллионы тенге за эти насосы, но повлиять на ГКП «КЖСА» не может. В «КЖСА» игнорируют все подписи и печати в акте. Главный инженер предприятия по телефону сказал мне, что он не подчиняется городскому акиму и его администрации, и что этот акт ничего не значит. Я обо всём этом написала и городскому, и областному акимам, вразумительного ответа так и не получила. Мои обращения просто пересылают в ЖКХ и жилищную инспекцию, а там отвечают одно и то же: «Мы акт подписали, дальше сами разбирайтесь», - рассказала одна их жительниц.

Журналист редакции обратился за комментарием в городской акимат и в ТОО «МАЭК». Там сообщили, что со своей стороны акт ими подписан, и теперь ситуацию необходимо прояснять с ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Стоит отметить, что получить ответ от «КЖСА» журналисту удалось лишь спустя неделю. В официальном ответе говорится следующее:

Акт об отсутствии отопления в квартирах подлежит составлению обслуживающей организацией (ПКСК, ОСИ и др.) с обязательным уведомлением, приглашением и участием представителей уполномоченных органов – отдела ЖКХ, жилищной инспекции и КЖСА. Данный акт является официальным подтверждающим документом, фиксирующим факт отсутствия тепловой энергии на объекте. На основании установленных требований и правил предоставления коммунальных услуг, при отсутствии указанного акта проведение перерасчёта за отопление не допускается, поскольку факт ненадлежащего теплоснабжения считается документально неподтверждённым. Акт об отсутствии отопления не оформляется задним числом. Он составляется только в момент выявления факта, в присутствии обслуживающей организации и уполномоченных органов.

В разговоре с корреспондентом главный инженер пояснил, что специалисты проверяли подачу отопления, и тепло доходило до автоматизированного теплового пункта (АТП). Далее, по его словам, начинается зона ответственности КСК. Он также отметил, что АТП числится на балансе акимата, однако его обслуживанием занимается КСК. Поэтому перерасчёт жители должны требовать у КСК, а не у их предприятия.

От автора: получается, что жители уже 11 месяцев ходят по замкнутому кругу, каждая структура пытается переложить ответственность на другую, в сухом остатке проблема остаётся нерешённой. Никто не хочет действительно помочь людям. Факт остаётся фактом: люди заплатили за воздух, но не за обещанное тепло в своих квартирах.

