Жители требуют проверки: коммунальный скандал не утихает в Актау

Жители 14 аварийных домов в 3А микрорайоне настаивают на проведении проверки деятельности прежнего ЖЭКа, который, по их словам, два года собирал деньги, но не выполнял работы по содержанию домов. В акимате предоставили официальный ответ, однако ключевой вопрос людей - будет ли проведена проверка и возвращены ли деньги - остался без разъяснения, сообщает Lada.kz .

Фото автора

По словам жильцов, за два года работы прежнего ЖЭКа под руководством Розы Башигуловой в подвалах домов не проведено ни одной технической или сантехнической работы, хотя ежемесячные платежи жители вносили исправно.

Мы не можем понять, почему по договору, где четко прописано, что ЖЭК обязан был делать - ничего не делалось. Два года работ не было вообще. Мы оплачиваем каждую услугу, но результата ноль. Хотим доказать, что председатель не выполнила своих обязанностей, пусть она предоставит отчёт, а не рассказывает на словах, - говорят жители.

Они отмечают, что прежний ЖЭК не оформил необходимые документы, не подготовил дома к отопительному сезону и фактически оставил людей с прогнившими трубами и затопленными подвалами, переложив всю ответственность на жильцов.

Мы готовы были даже на ежегодные крупные взносы, если бы видели, что идет работа. Но какой капитальный ремонт можно делать, если в подвале нет ни горячей, ни холодной воды, ничего? Это не частный дом - это многоквартирное государственное жилье. Мы просим привлечь виновных к ответственности, - подчеркивают жильцы.

В городском отделе жилищной инспекции подтвердили, что КСП «ЖЭК 3А» с 1 октября 2025 года прекратило обслуживание 14 домов. Из них: 13 домов переданы на обслуживание ТОО «Нуреке Сервис», 1 дом - ООСП «Альтернатива» (по решению собственников)

По данным жилищной инспекции, капитальный ремонт может осуществляться только за счёт разового целевого сбора жильцов, накопительного счёта дома (которого нет, накоплений не создавали) либо по госпрограмме 2023–2029 годов Министерства промышленности и строительства РК.

Также в инспекции сообщили, что техническое обследование всех 14 домов проведено, заключения переданы жильцам, но сами жители отказались от капитального ремонта по госпрограмме.

Жители настаивают, что их волнует не только техническое состояние домов, но и то, куда ушли деньги, которые они платили в течение двух лет.

Мы говорим о проверке прежнего ЖЭКа! Почему этот вопрос игнорируется? 14 домов - это не один подъезд. Мы требуем официальной проверки и отчета о проделанных работах за два года, - подчеркивают жители.

Чиновники ушли от ответа на поставленный вопрос о деятельности экс-председателя ЖЭКа 3А микрорайона.

Напомним, ранее жители 3А микрорайона заявили, что прежний ЖЭК отказался от обслуживания аварийных домов прямо перед началом отопительного сезона, оставив людей без тепла, с прогнившими трубами, затопленными подвалами и открытым доступом в технические помещения. Подробнее по ссылке.