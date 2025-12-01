Обрезанные трубы и прорубленный пол: жители Актау сообщают о возможном «коммунальном шантаже»

Жильцы домов №59 и №10 во 2 микрорайоне массово пожаловались на отсутствие отопления и бездействие обслуживающей компании ТОО «Нуреке-сервис». По словам горожан, десятки квартир до сих пор остаются холодными, несмотря на неоднократные обращения, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

В доме №59 ситуация оказалась особенно тяжёлой. Захламление подвала долгое время было причиной того, что сантехники не могли попасть внутрь и устранить прорыв. Доступ был заблокирован. Половину ноября жители безрезультатно обращались за помощью в ТОО «Нуреке-сервис».

После вмешательства акимата стало ясно, что единственный способ попасть в подвал – прорубить пол в одной из квартир. Несмотря на то, что никто не гарантировал восстановление покрытия, владелец жилья согласился, чтобы вернуть тепло себе и соседям. Однако проблему это решило только частично: часть стояка, обслуживающая шесть квартир, так и осталась без отопления – трубу там попросту обрезали.

Две недели жильцы звонили и просили довести ремонт до конца, но, по их словам, безрезультатно. На прошлой неделе собственнику квартиры, в которой прорубили пол, заявили, что работы продолжатся только после заключения им договора с обслуживающей компанией и оплатой долга. Жильцы считают, что таким образом весь дом оказался «заложником коллекторских методов воздействия».

Похожие жалобы поступают и от жильцов дома №10. По их словам, к отоплению не подключены две трети квартир. Ежедневно им обещают прислать сантехников, но, как утверждают люди, никто так и не приходит.

Попытки корреспондента Lada.kz получить комментарий у ТОО «Нуреке-сервис» оказались безуспешными – представители организации не отвечают.

Советник акима Актау Ислям Усенов, владеющий ситуацией, пояснил, что для продолжения работ в доме №59 жильцу необходимо лишь заключить договор. По его словам, речи об обязательной уплате долгов не идёт – вопрос касается исключительно документального оформления обслуживания.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, ранее ГКП «Каспий жылу, су арнасы» объяснил причины перебоев с отоплением в городе.