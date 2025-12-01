18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.12.2025, 17:41

Обрезанные трубы и прорубленный пол: жители Актау сообщают о возможном «коммунальном шантаже»

Коммунальная жизнь 0 1 523 Наталья Вронская

Жильцы домов №59 и №10 во 2 микрорайоне массово пожаловались на отсутствие отопления и бездействие обслуживающей компании ТОО «Нуреке-сервис». По словам горожан, десятки квартир до сих пор остаются холодными, несмотря на неоднократные обращения, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В доме №59 ситуация оказалась особенно тяжёлой. Захламление подвала долгое время было причиной того, что сантехники не могли попасть внутрь и устранить прорыв. Доступ был заблокирован. Половину ноября жители безрезультатно обращались за помощью в ТОО «Нуреке-сервис».

После вмешательства акимата стало ясно, что единственный способ попасть в подвал  прорубить пол в одной из квартир. Несмотря на то, что никто не гарантировал восстановление покрытия, владелец жилья согласился, чтобы вернуть тепло себе и соседям. Однако проблему это решило только частично: часть стояка, обслуживающая шесть квартир, так и осталась без отопления  трубу там попросту обрезали.

Две недели жильцы звонили и просили довести ремонт до конца, но, по их словам, безрезультатно. На прошлой неделе собственнику квартиры, в которой прорубили пол, заявили, что работы продолжатся только после заключения им договора с обслуживающей компанией и оплатой долга. Жильцы считают, что таким образом весь дом оказался «заложником коллекторских методов воздействия».

Похожие жалобы поступают и от жильцов дома №10. По их словам, к отоплению не подключены две трети квартир. Ежедневно им обещают прислать сантехников, но, как утверждают люди, никто так и не приходит.

Попытки корреспондента Lada.kz получить комментарий у ТОО «Нуреке-сервис» оказались безуспешными  представители организации не отвечают.

Советник акима Актау Ислям Усенов, владеющий ситуацией, пояснил, что для продолжения работ в доме №59 жильцу необходимо лишь заключить договор. По его словам, речи об обязательной уплате долгов не идёт  вопрос касается исключительно документального оформления обслуживания.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, ранее ГКП «Каспий жылу, су арнасы» объяснил причины перебоев с отоплением в городе. 

