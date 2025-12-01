Проблемы с отоплением в Актау: КЖСА объяснил причины перебоев

Редакция Lada.kz почти три недели ждала ответа от ГКП «Каспий жылу, су арнасы» на вопрос, который волнует многих жителей Актау: можно ли было заранее предотвратить проблемы с отоплением до старта сезона?

Фото с сайта pixabay.com

Хотя тепло в город начали подавать еще 10 октября, домов с холодными квартирами в областном центре на текущий момент хватает. В отдельных микрорайонах батареи то остывают, то становятся едва тёплыми, а жильцы ежедневно обращаются в аварийные службы.

Корреспондент пытался выяснить, насколько такие перебои в теплоснабжении были неизбежными и существовали ли способы предотвратить их заранее. Ответ от коммунального предприятия удалось получить лишь спустя три недели.

По данным КЖСА, основные причины возникших проблем связаны с внутридомовыми системами, а не с магистральными сетями. В организации сообщили, что чаще всего неполадки возникают из-за неправильной настройки тепловых узлов, завоздушивания стояков или отсутствия своевременной регулировки.

При этом в коммунальном предприятии подчеркнули, что магистральные сети работают в штатном режиме и параметры их работы соответствуют утверждённым температурным графикам.

Ответственность за подготовку внутридомовых сетей, включая гидравлические испытания перед началом сезона, лежит на ОСИ, КСК и ПКСК.

В свою очередь ГКП «Каспий жылу, су арнасы» заявляет, что обеспечивает круглосуточный контроль параметров, оперативные выезды аварийных бригад и техническую поддержку обслуживающих организаций.

В пресс-службе предприятия также сообщили, что модернизация тепловых сетей в части микрорайонов предусмотрена городской программой и будет выполняться поэтапно.

Жителям, столкнувшимся с отсутствием или слабой подачей тепла, рекомендуют обращаться в свою обслуживающую организацию, а также в диспетчерскую службу КЖСА по номерам телефонов: +7 (7292) 60-53-16 и 60-53-22.

Напомним, ранее в редакцию обратились с жалобой жильцы дома №19 14 микрорайона. По их словам, они не могут добиться перерасчёта за отопление, которого фактически не было. Проблемы также коснулись и жильцов домов №5 и №5А в 3Б микрорайоне. С 1 ноября они остались без обслуживающей организации, с аварийными подвалами и перебоями при подаче отопления.

Кроме того, в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) предоставили контактные номера, по которым жители Актау могут круглосуточно обращаться по вопросам подачи воды и теплоснабжения.