Одну из дорог перекроют в Актау

Движение транспорта между 26 и 27 микрорайонами будет временно приостановлено, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Иллюстративное фото: акимат Актау

По данным акимата, автодорогу между 26 и 27 микрорайонами временно перекроют из-за работ по строительству ливневой канализации.

Ремонтные работы начнутся с 17:00 8 декабря и продлятся до 14:00 9 декабря, - сообщили в акимате.

Жителей города и автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты.

Ранее, в связи со строительством ливневой системы перекрывали дорогу между 12 и 13 микрорайонами.