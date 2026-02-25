В двух микрорайонах Актау 25 февраля временно отключат электроэнергию

В связи с планово-предупредительными работами в 29 микрорайоне и микрорайоне «Толкын-2» временно будет ограничена подача электроэнергии. Об этом Lada.kz сообщили в ГКП «АУЭС».

Фото: istockphoto.com

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ завтра, 25 февраля.

С 09:00 до 14:00 часов без электроэнергии останутся жильцы дома №220 в 29 микрорайоне.

А также под отключение попадут жильцы микрорайона «Толкын-2». Временно электроэнергию отключат в домах №№110-120, 75-91, 136, 168, 121-134-198,199, 56-74, 92, 94-107, 145, 158-162.

В предприятии просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, ранее планово-предупредительные работы проводились 24 февраля в 8 микрорайоне.