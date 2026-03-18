Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.03.2026, 12:29

В Актау жители «Шыгыс-1» против объездной дороги: строят одну, разрушают другую

Коммунальная жизнь 0 1 191 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители микрорайона «Шыгыс-1» с жалобой на объездную дорогу, проходящую через их дома. По словам людей, из-за большого потока грузовых и легковых автомобилей разрушается внутримикрорайонная дорога. Жителей также беспокоит, что вдоль объездной расположены детский сад и школа, и они опасаются за безопасность детей. 

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам жителей, внутримикрорайонная дорога уже пришла в негодность, по ней движется большой поток грузовых и легковых автомобилей.

Вся дорога в выбоинах и разрушена. Почему власти не предусмотрели другой объездной путь, ведь ясно, что внутримикрорайонная дорога не рассчитана на движение грузовых автомобилей. Кроме того, вдоль дороги расположены детский сад, гимназия, дом творчества и общежитие. Мы переживаем за наших детей, ведь машины едут по дороге на высокой скорости и даже не снижают её, — возмущаются жители.

Редакция ожидает ответа от городского акимата о сроках открытия дороги, закрытой на ремонт, а также о том, когда будет убрана объездная и существует ли альтернативный маршрут.

Напомним, с 16 марта 2026 года начались дорожно-строительные работы на участке от пересечения 29А микрорайона, «Шыгыс-1» и села Баскудук до перекрестка микрорайонов «Шыгыс-1», «Шыгыс-2» и села Баскудук. 

На время проведения работ движение транспорта на данном участке временно перекрыто.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь