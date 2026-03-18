В Актау жители «Шыгыс-1» против объездной дороги: строят одну, разрушают другую

В редакцию Lada.kz обратились жители микрорайона «Шыгыс-1» с жалобой на объездную дорогу, проходящую через их дома. По словам людей, из-за большого потока грузовых и легковых автомобилей разрушается внутримикрорайонная дорога. Жителей также беспокоит, что вдоль объездной расположены детский сад и школа, и они опасаются за безопасность детей.

Фото жителей Актау

Вся дорога в выбоинах и разрушена. Почему власти не предусмотрели другой объездной путь, ведь ясно, что внутримикрорайонная дорога не рассчитана на движение грузовых автомобилей. Кроме того, вдоль дороги расположены детский сад, гимназия, дом творчества и общежитие. Мы переживаем за наших детей, ведь машины едут по дороге на высокой скорости и даже не снижают её, — возмущаются жители.

Редакция ожидает ответа от городского акимата о сроках открытия дороги, закрытой на ремонт, а также о том, когда будет убрана объездная и существует ли альтернативный маршрут.

Напомним, с 16 марта 2026 года начались дорожно-строительные работы на участке от пересечения 29А микрорайона, «Шыгыс-1» и села Баскудук до перекрестка микрорайонов «Шыгыс-1», «Шыгыс-2» и села Баскудук.

На время проведения работ движение транспорта на данном участке временно перекрыто.