Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
22.04.2026, 16:30

Аварийное отключение: полгорода Актау осталась без технической воды

Коммунальная жизнь 0 1 579 Лиана Рязанцева

Техническое водоснабжение отключено в связи с аварийной ситуацией. В результате без воды остались жители значительной части города. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), передаёт Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным КЖСА, аварийная ситуация произошла в 24 микрорайоне, в связи с чем подача технической воды временно приостановлена.

Без технической воды остались жители следующих микрорайонов: 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, верхней части 15 микрорайона, частично 16 и 17 микрорайонов, а также 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 24, 26, 26-БГ-2, 27, 28, 28А, 29, 29А, Толқын-1 и Толқын-2, с 30 по 41 микрорайоны, а также Шыгыс-2 и Шыгыс-3.

В КЖСА отметили, что ориентировочное время завершения будет сообщено дополнительно.

Напомним, вчера, 21 апреля в связи с проведением аварийных ремонтных работ в нескольких микрорайонах Актау отключали горячую воду.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь