Аварийное отключение: полгорода Актау осталась без технической воды

Техническое водоснабжение отключено в связи с аварийной ситуацией. В результате без воды остались жители значительной части города. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), передаёт Lada.kz.

По данным КЖСА, аварийная ситуация произошла в 24 микрорайоне, в связи с чем подача технической воды временно приостановлена.

Без технической воды остались жители следующих микрорайонов: 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, верхней части 15 микрорайона, частично 16 и 17 микрорайонов, а также 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 24, 26, 26-БГ-2, 27, 28, 28А, 29, 29А, Толқын-1 и Толқын-2, с 30 по 41 микрорайоны, а также Шыгыс-2 и Шыгыс-3.

В КЖСА отметили, что ориентировочное время завершения будет сообщено дополнительно.

Напомним, вчера, 21 апреля в связи с проведением аварийных ремонтных работ в нескольких микрорайонах Актау отключали горячую воду.