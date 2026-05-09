Жители Актау пожаловались на протекающую канализацию

По словам жителей 14 микрорайона, стоки льются уже второй день, а на месте стоит сильный неприятный запах, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Жители 14 микрорайона сообщили о протечке канализации возле дома №57. Коммунальные службы, по словам жителей, не реагировали, поэтому они были вынуждены обратиться в редакцию Lada.kz.

Льет как из ведра, там страшно воняет, - жалуются жители.

В ГКП «КЖСА» пояснили, что причиной стал подпор в системе канализации, расположенной в 13 микрорайоне возле гостиницы Grand Hotel Victory.

В настоящее время специалисты занимаются устранением аварии.

Напомним, ранее часть Актау осталась без питьевой воды.