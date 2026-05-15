Жителей Жанаозена предупредили о плановом хлорировании и дезинфекции питьевой воды

Жителей Жанаозена и прилегающих населённых пунктов просят заранее обеспечить суточный запас питьевой воды для повседневных бытовых нужд. Об этом сообщили в ГКП «Озенинвест», передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

ГКП «Озенинвест» обратилось к жителям Жанаозена и прилегающих населённых пунктов с официальным обращением.

Вниманию потребителей питьевой воды. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан в текущем году с 19 мая с 23:00 часов до 20 мая 23:00 часов в Жанаозене и прилегающих населённых пунктах будут проводиться плановые профилактические хлорирование и дезинфекция действующих систем водоснабжения, - говорится в сообщении.

Специалисты ГКП «Озенинвест» подчеркнули, что в этот период в воде из водопроводной сети содержание хлора может превышать допустимые нормы, в связи с чем употребление питьевой воды в пищевых целях временно не рекомендуется.