Самозахват территории: в Актау над Скальной тропой выявили незаконное строительство

Территория над Скальной тропой в 4А микрорайоне была предназначена для благоустройства, однако ее хотели присоединить к соседнему участку, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

Факт незаконного строительства был выявлен после жалобы местной жительницы на отсутствие скамеек на Скальной тропе. Она предположила, что их убрали, чтобы люди не сидели под скалами, пока наверху идет стройка.

В акимате Актау проверили объект и выяснили, что он возводится незаконно. Земельный участок находится на скале в 4А микрорайоне и числится на балансе ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства». Его целевое назначение – благоустройство. Однако владелец соседнего участка №36Б стал возводить на нем каркас неизвестной конструкции.

«По данному факту акиматом проведен соответствующий визуальный осмотр, выявлен объект незаконного строительства на земельном участке, расположенном на скале. В адрес управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области направлено письмо для принятия мер в отношении указанного объекта незаконного строительства. В настоящее время ожидается дополнительная информация от уполномоченного органа по выявленному нарушению», – сообщили в акимате Актау.

Как отметили в городской администрации, ранее на указанной территории Скальной тропы были установлены две скамейки и четыре урны. Было принято решение об их замене, и на этом месте установили четыре новые скамейки.