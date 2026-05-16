18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.05.2026, 08:59

Самозахват территории: в Актау над Скальной тропой выявили незаконное строительство

Коммунальная жизнь 0 4 020 Ольга Максимова

Территория над Скальной тропой в 4А микрорайоне была предназначена для благоустройства, однако ее хотели присоединить к соседнему участку, передаёт Lada.kz.

Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ
Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

Похожие новости

Факт незаконного строительства был выявлен после жалобы местной жительницы на отсутствие скамеек на Скальной тропе. Она предположила, что их убрали, чтобы люди не сидели под скалами, пока наверху идет стройка.

В акимате Актау проверили объект и выяснили, что он возводится незаконно. Земельный участок находится на скале в 4А микрорайоне и числится на балансе ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства». Его целевое назначение – благоустройство. Однако владелец соседнего участка №36Б стал возводить на нем каркас неизвестной конструкции.

«По данному факту акиматом проведен соответствующий визуальный осмотр, выявлен объект незаконного строительства на земельном участке, расположенном на скале. В адрес управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области направлено письмо для принятия мер в отношении указанного объекта незаконного строительства. В настоящее время ожидается дополнительная информация от уполномоченного органа по выявленному нарушению», – сообщили в акимате Актау.

Как отметили в городской администрации, ранее на указанной территории Скальной тропы были установлены две скамейки и четыре урны. Было принято решение об их замене, и на этом месте установили четыре новые скамейки.

 

 

2
49
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь