18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 09:24

В Актау приступили к демонтажу аварийных пергол

Коммунальная жизнь 0 2 208 Лиана Рязанцева

В настоящее время работы проводятся в жилом доме №1 в 5 микрорайоне, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Похожие новости

По поручению акима Актау в ряде жилых домов на территории города ведутся работы по демонтажу аварийных пергол, расположенных на крышах.

Житель 5 микрорайона Кирилл Осин выразил благодарность городской администрации за решение проблемы, которая беспокоила на протяжении многих лет.

В настоящее время подрядной организацией работы выполняются качественно и системно. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, принимаются все необходимые меры. Жителям своевременно направляются уведомления, ход работ регулярно разъясняется. Мы выражаем благодарность акиму города за поддержку и содействие в окончательном решении данной проблемы, - отметил Кирилл Осин.

В городской администрации сообщили, что в дальнейшем аналогичные работы будут проведённые по следующим адресам:

  • 7 микрорайон, дом №22;
  • 8 микрорайон, дом №8;
  • 27 микрорайон, дом №5;
  • 26 микрорайон, дом №38;
  • 1 микрорайон, дом №35;
  • 9 микрорайон, дом №30;
  • 4 микрорайон, дом №5;
  • 14 микрорайон, дом №47;
  • 12 микрорайон, дом №53.

Нужно отметить, что на обветшавшие перголы на крышах домов Актау жители жаловались несколько лет. В 2024 году аким Актау Абилкаир Байпаков поручил провести ревизию состояния этих строительных конструкций и при необходимости выполнить ремонт или демонтаж. 

21
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
Если испортят мою кровлю во время демонтажа, кто будет отвечать за это?
18.05.2026, 18:17
Ingul
Ingul
К сожалению в плачевном состоянии не только перголы. Не лучше состояние с плитами перекрытия и колоннами в старых галерейных домах, многие козырьки над входами в панельных домах. Эту проблему решить за счет жильцов не получится. А государственную программу программу ремонта ветхого жилья благополучно похерили. Дальше будет дороже.
18.05.2026, 08:06
Arzt_MD
Arzt_MD
А новые значит делать никто не будет? Только сломать и все?
18.05.2026, 05:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь