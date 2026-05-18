В Актау приступили к демонтажу аварийных пергол

В настоящее время работы проводятся в жилом доме №1 в 5 микрорайоне, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По поручению акима Актау в ряде жилых домов на территории города ведутся работы по демонтажу аварийных пергол, расположенных на крышах.

Житель 5 микрорайона Кирилл Осин выразил благодарность городской администрации за решение проблемы, которая беспокоила на протяжении многих лет.

В настоящее время подрядной организацией работы выполняются качественно и системно. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, принимаются все необходимые меры. Жителям своевременно направляются уведомления, ход работ регулярно разъясняется. Мы выражаем благодарность акиму города за поддержку и содействие в окончательном решении данной проблемы, - отметил Кирилл Осин.

В городской администрации сообщили, что в дальнейшем аналогичные работы будут проведённые по следующим адресам:

7 микрорайон, дом №22;

8 микрорайон, дом №8;

27 микрорайон, дом №5;

26 микрорайон, дом №38;

1 микрорайон, дом №35;

9 микрорайон, дом №30;

4 микрорайон, дом №5;

14 микрорайон, дом №47;

12 микрорайон, дом №53.

Нужно отметить, что на обветшавшие перголы на крышах домов Актау жители жаловались несколько лет. В 2024 году аким Актау Абилкаир Байпаков поручил провести ревизию состояния этих строительных конструкций и при необходимости выполнить ремонт или демонтаж.