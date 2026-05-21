В Актау со второй попытки определили «смотрителя кладбищ»

Акимат с помощью конкурсных процедур установил подрядчика по содержанию трех кладбищ. Сделать это удалось со второй попытки, так как предыдущий конкурс был отменен, передаёт Lada.kz .

В первый раз конкурс был открыт 1 апреля, однако позже получил статус «закупка не состоялась».

Прием заявок на конкурс «Захоронение безродно умерших граждан и текущее содержание мест захоронений» во второй раз стартовал 28 апреля и завершился 4 мая. Сумма лота составила 15 445 258 тенге без учета НДС.

Документы подали два поставщика, победителем было выбрано АЯР Stroy Project, которое предложило выполнить работы по техзаданию за 14 777 777 тенге.

За указанную сумму подрядная организация будет отвечать за текущее обслуживание старого и нового кладбищ, а также мусульманского кладбища в районе Кошкар-ата, общая площадь которых составляет 59 гектаров.

В перечень обязанностей входит круглосуточная охрана объектов по сменному графику, ежедневное поддержание чистоты и порядка на территории кладбищ, включая уборку дорог, тротуаров, проходов между захоронениями и прилегающей территории в радиусе 10 метров в соответствии с санитарными нормами. Также подрядчик обязан регулярно организовывать вывоз и утилизацию мусора, обеспечивать исправное состояние систем электроснабжения и водопровода, а также оплачивать расходы за электроэнергию и водоснабжение.

С апреля по октябрь предусмотрен полив зеленых насаждений. На старом христианском кладбище необходимо обеспечивать заполнение резервуаров водой, а на мусульманском кладбище — доставку питьевой воды для наполнения емкостей. Кроме того, подрядчик должен своевременно направлять заявки на отлов и отстрел бродячих собак, находящихся на территории кладбищ.

Отдельно предусмотрены работы по ремонту и покраске ограждений мусульманского кладбища Кошкар-ата, включая восстановление поврежденных опорных стен, окрашивание решеток, ворот и опорных конструкций дважды в год. Ограждения христианских кладбищ подлежат ремонту по мере необходимости для исключения проникновения посторонних лиц на территорию.

Напомним, жители Актау регулярно жалуются на запущенное состояние городского кладбища, вандализм, отсутствие благоустройства и воды для полива.