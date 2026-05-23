Когда на городском кладбище Актау подключат воду для полива

Жители города обратились в редакцию Lada.kz с вопросом о сроках подачи воды для полива зелёных насаждений на территории городского кладбища. Власти рассказали, когда обеспечат население необходимым ресурсом.
Несмотря на частые дожди в Актау в этом году, жителей продолжает волновать вопрос подачи питьевой воды на кладбище для полива зелёных насаждений. Многие горожане регулярно посещают места захоронений своих близких, ухаживают за территорией и поливают деревья.
В 2025 году воду для полива подали ещё в апреле, а в этом году май уже подходит к концу, но воды до сих пор нет. Нам ещё повезло, что в этом году часто идут дожди, иначе всё бы высохло и зелёные насаждения погибли, - жалуются жители.
Редакция Lada.kz направила запрос в Актауский городской акимат по данному вопросу. Там назвали сроки подачи воды.
В текущем году в целях содержания и обслуживания кладбищ, относящихся к Актау, были проведены конкурсные процедуры государственных закупок. По итогам конкурса определена подрядная организация ТОО «АЯР Stroy Project». В настоящее время с указанной организацией заключается договор. Исполнитель в июне текущего года приступит к обеспечению кладбищ необходимым водоснабжением и выполнению работ по поливу зеленых насаждений. После регистрации договора подрядной организацией будут заключены соответствующие договоры с уполномоченными организациями для обеспечения водоснабжения и полива зеленых насаждений, после чего будет официально представлен соответствующий график. Ситуация находится на контроле акимата, - заявили в ведомстве.
