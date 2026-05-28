В Актау запланировали проекты для улучшения коммунальной инфраструктуры

В областном центре планируют обновить часть коммунальных сетей. Для этого на 2026-2027 годы запланированы пять проектов. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя регионального департамента Комитета по регулированию естественных монополий Абылайхан Атжариев, передаёт Lada.kz.
Одной из актуальных проблем в Актау остается высокий уровень износа оборудования и сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«В Мангистауской области предусмотрена реализация пяти проектов, направленных на модернизацию инженерной инфраструктуры и повышение надежности коммунальных услуг. В частности, модернизация котлоагрегата на ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК», реконструкция тепловых сетей в 4 и 5 микрорайонах Актау, а также обновление водопроводных и канализационных сетей в 7 и 8 микрорайонах», — сообщил Абылайхан Атжариев.
Как отметил спикер, сроки выполнения указанных проектов установлены на 2026–2027 годы.
