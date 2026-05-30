В Актау временно перекроют одну из дорог

В Актау временно перекроют участок автомобильной дороги между 27 и 16 микрорайонами, передаёт Lada.kz .

Фото: Pixabay

В городском отделе строительства сообщили, что в связи с проведением работ по прокладке центрального канализационного коллектора временно будет ограничено движение на участке автомобильной дороги между 27 и 16 микрорайонами (в районе объездной дороги).

Строительно-монтажные работы будут проводиться 30 и 31 мая. В связи с этим для обеспечения транспортного движения на указанном участке будет организован дополнительный объездной маршрут, - сообщили в ведомстве.

Отдел строительства просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.