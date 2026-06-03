В Актау опубликован график полива зелёных насаждений

Иллюстративное фото жителя Актау

Обычно эту информацию коммунальные службы и городской акимат публикуют еще в начале мая, чтобы горожане знали, когда и в каких объемах будет подаваться вода для спасения зеленого фонда от изнуряющей мангистауской жары. Однако в этом году график, как и жара, запоздал.

В графике представлены ответственные за проведение полива бригады, обслуживающие организации жилых домов и адреса зелёных зон. Также указано время проведения поливочных работ с распределением по дням.