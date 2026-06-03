В Актау опубликован график полива зелёных насаждений

Акимат Актау опубликовал график полива зелёных насаждений, расположенных во внутридворовых территориях и по периметру микрорайонов города, передает Lada.kz.
Обычно эту информацию коммунальные службы и городской акимат публикуют еще в начале мая, чтобы горожане знали, когда и в каких объемах будет подаваться вода для спасения зеленого фонда от изнуряющей мангистауской жары. Однако в этом году график, как и жара, запоздал.
В графике представлены ответственные за проведение полива бригады, обслуживающие организации жилых домов и адреса зелёных зон. Также указано время проведения поливочных работ с распределением по дням.
«Для организации своевременного полива зелёных насаждений обслуживающим жилые дома организациям (КСК, ОСИ) необходимо заключить договоры с подрядной компанией. При этом затраты на проведение поливочных работ будут возмещены ТОО «Green City Aktau»», - сообщили в акимате Актау.
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