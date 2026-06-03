«Из горячего крана течет холодная»: жители Актау массово жалуются на воду

Местные жители массово жалуются на отсутствие горячей воды. Из кранов вместо горячей течет холодная вода. Жалобы поступают сразу из нескольких микрорайонов города, а обсуждение проблемы активно ведется в чате акима Мангистауской области в Telegram, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

В редакцию Lada.kz обращаются жители из 7, 11, 12, 13 и 19 микрорайонов.

Обсуждение ситуации приобрело массовый характер и в Telegram-чате акима Мангистауской области, где люди задаются вопросом, когда будет восстановлено нормальное горячее водоснабжение.

За разъяснениями корреспондент обратился в ТОО «МАЭК».

На предприятии сообщили, что с 12 по 15 мая совместно с ГКП «КЖСА» были проведены плановые гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей Актау.

После завершения испытаний горячее водоснабжение было восстановлено. Однако с 16 мая система работает по так называемой тупиковой схеме, предусмотренной для межотопительного периода.

Как пояснили в ТОО «МАЭК», при такой схеме отсутствует постоянная циркуляция воды по замкнутому контуру. Горячая вода поступает потребителям только в момент водоразбора, тогда как циркуляционная линия временно не используется.

На предприятии отметили, что данный режим является штатным и применяется в межотопительный период для проведения ремонтных работ на теплоисточнике и тепловых сетях.

В ТОО «МАЭК» также сообщили, что температура воды на выходе из теплоисточника составляет от 85 до 90 градусов, а само предприятие работает в штатном режиме.

Между тем, обычно в Актау в июне уже стоит жаркая погода, поэтому потребность в горячей воде не так сильно ощущается. В этом же году температура воздуха пока держится в районе +20 градусов, а в вечернее время ниже.