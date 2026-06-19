Благоустройство по минимуму: детская площадка вызвала недовольство у жителей Актау

Жители Актау обратили внимание городских властей на состояние детской игровой площадки, расположенной напротив дома №110 в 3 микрорайоне. По словам горожан, ранее на этом месте находилась старая площадка, которую обещали обновить и благоустроить, однако работы, по мнению жителей, так и не были доведены до конца, передаёт Lada.kz .

Фото жителей Актау

В обращении отмечается, что значительная часть территории остается неиспользуемой: на отдельных участках имеются потрескавшиеся бетонные покрытия и заросли травы, а количество игровых элементов недостаточно для такого большого пространства. Кроме того, жители указывают на нехватку скамеек для родителей и пожилых людей, отсутствие урн и освещения в вечернее время.

По мнению горожан, недостаточное освещение делает площадку менее безопасной и способствует скоплению шумных компаний в ночные часы. На данной территории можно создать полноценную детскую и спортивную зону с современными игровыми комплексами, тренажерами, турниками, дополнительными качелями и элементами озеленения, считают жильцы близлежащих домов.

В ответ на обращение в городской администрации сообщили, что все озвученные замечания приняты во внимание. Речь идет о недостаточном количестве игровых элементов, отсутствии скамеек и урн, состоянии отдельных участков территории, а также необходимости дальнейшего благоустройства площадки.

Для изучения ситуации подрядной организации ТОО «СМК Атамекен», выполняющей работы по благоустройству на территории Актау, поручено провести обследование объекта и рассмотреть возможность выполнения необходимых работ.

По итогам обследования будет рассмотрен вопрос установки дополнительных детских игровых элементов, скамеек, урн и других объектов благоустройства в пределах предусмотренных объемов работ и имеющихся возможностей.

В акимате отметили, что дальнейшие работы по благоустройству будут выполняться в установленном порядке в соответствии с утвержденными планами и графиками.