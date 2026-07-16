Электроснабжение Жанаозена полностью восстановлено после завершения ремонтных работ, сообщили в акимате города,передаёт Lada.kz .

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По информации акимата Жанаозена, ремонтные работы на ячейке №18 подстанции «КС – Узень», расположенной в микрорайоне «Көктем» завершены в 03:28 ночи.

После завершения работ микрорайон был полностью подключен к электроснабжению. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено на всей территории города, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме, - сообщили в акимате.

Напомним, из-за аварийной ситуации на подстанции в Жанаозене временно отключили электроэнергию в десятках жилых домов.

После массового отключения электроэнергии в микрорайонах «Самал» и «Коктем» власти Жанаозена сообщили подробности произошедшей аварии. Подробнее читать здесь.