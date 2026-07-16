Почему Жанаозен остался без электричества: акимат сделал заявление

После массового отключения электроэнергии в микрорайонах «Самал» и «Коктем» власти Жанаозена сообщили подробности произошедшей аварии, сообщает Lada.kz.

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По информации акимата Жанаозена, 14 июля в 18:30 на подстанции «КС-Узень» 110/6 кВ ГКП «Өзенэнергосервис» произошло аварийное отключение ячеек №18 и №24.

Электроснабжение удалось полностью восстановить 15 июля в 02:05, но в 08:10 из-за высокой нагрузки на электрические сети на этих же ячейках вновь произошло аварийное отключение.

По состоянию на 16:30 электроснабжение микрорайона «Самал» полностью восстановлено.

В микрорайоне «Коктем» специалисты продолжают устанавливать причины аварии. На месте работают специализированные бригады и необходимая техника, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

По данным акимата, аварийная ситуация затронула около 500 абонентов.

Напомним, из-за аварийной ситуации на подстанции в Жанаозене временно отключили электроэнергию в десятках жилых домов.