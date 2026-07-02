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01.07.2026, 19:01

Строительство гибридной электростанции в Мангистау вышло на новый этап

Общество 0 4 647 Наталья Вронская

В Мангистауской области продолжается строительство гибридного энергетического комплекса АО «КазМунайГаз», который объединит солнечную, ветровую и газовую генерацию. После ввода в эксплуатацию объект обеспечит предприятия компании, включая «Озенмунайгаз» и ТОО «КазГПЗ» стабильным энергоснабжением, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

фото НК АО КМГ
фото НК АО КМГ

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Проект реализуется совместно с итальянской компанией Eni в рамках программы низкоуглеродного развития «КазМунайГаза». Общая мощность будущего энергетического комплекса составит 247 МВт. Он объединит сразу три источника генерации: солнечную электростанцию мощностью 50 МВт, ветровую — 77 МВт и газовую — 120 МВт.

На сегодняшний день на строительной площадке продолжается возведение газовой электростанции. Уже смонтированы все шесть газопоршневых агрегатов производства Wartsila, построен машинный зал, ведется прокладка инженерных сетей, подключение оборудования и завершается строительство подстанции напряжением 110 кВ. Начались пусконаладочные работы.

Параллельно продолжается подготовка к строительству ветропарка: разрабатывается проектно-сметная документация и изготавливаются основные элементы ветротурбин.

В КМГ напомнили, что солнечная электростанция, входящая в состав гибридного комплекса, была введена в эксплуатацию в сентябре 2025 года. За это время она уже выработала свыше 50 миллионов кВт·ч электроэнергии. После выхода на проектную мощность станция будет производить около 86 миллионов кВт·ч «зеленой» электроэнергии ежегодно.

После завершения строительства около 40 процентов всей электроэнергии комплекса будет вырабатываться из возобновляемых источников. Новый объект обеспечит стабильное энергоснабжение предприятий «КазМунайГаза» в регионе, включая АО «Озенмунайгаз» и ТОО «КазГПЗ», а также позволит снизить углеродный след производства.

В строительстве электростанции сейчас задействовано более 1000 человек. После ввода объекта в эксплуатацию планируется создать около 70 постоянных рабочих мест.

Напомним, строительство гибридной станции в Жанаозене анонсировали в 2024 году.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Газопоршневая звучит хуже чем газовая турбина
02.07.2026, 08:14
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