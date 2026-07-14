В Актау планируют построить парогазовые установки за счет бюджета

Для обеспечения жителей областного центра коммунальными благами на площадке ТОО «МАЭК» планируется построить парогазовые установки (ПГУ) общей мощностью 500 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомбината, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В ТОО «МАЭК» разработали инвестиционную программу по строительству ПГУ общей мощностью 500 МВт взамен изношенного оборудования.

Программу направили в Казахстанскую электроэнергетическую ассоциацию для дальнейшего заключения инвестиционного соглашения с министерством энергетики РК. По этим причинам сумма, которую планируется потратить на проект, пока неизвестна. Предполагается, что установки полностью возведут за счет отечественных источников финансирования, что позволит ввести их в состав МАЭКа сразу после ввода в эксплуатацию.

Рассматривается вопрос о строительстве новых парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 500 МВт, что позволит оптимизировать расход топлива почти на 50% и повысить общую энергоэффективность предприятия, - сообщили в ТОО «МАЭК».

Для справки

Парогазовая установка (ПГУ) – это высокоэффективный комплекс оборудования для производства электроэнергии и тепла, объединяющий газовую и паровую турбины. Электричество вырабатывается дважды: сначала топливо вращает газовую турбину, а затем горячие выхлопные газы нагревают воду в котле для работы паровой турбины.

За счет полного сжигания топлива и утилизации тепла ПГУ расходуют меньше ресурсов на единицу выработанной энергии и производят значительно меньше вредных выбросов.

Установки могут быстро запускаться и менять мощность, что важно для покрытия пиковых нагрузок в энергосетях.