Авария на подстанции оставила без электричества десятки домов в Жанаозене

Из-за аварийной ситуации на подстанции в Жанаозене временно отключили электроэнергию в десятках жилых домов, сообщает Lada.kz .

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Аварийная ситуация произошла на подстанции «КС-Узень» 110/6 кВ. Без электричества временно остались жители ряда домов в микрорайонах «Самал» и «Коктем».

Как сообщили в МКК «Өзенэнергосервис», аварийное отключение произошло 15 июля из-за нагрузки на подстанции. В настоящее время специалисты устанавливают причины технологического нарушения и проводят ремонтные работы.

В микрорайоне «Самал» электричество отключено в домах №1/2, 3, 4, 5, 6, 7/10, 8, 9, 25, 29, 28, 30, 31/32, 33, 34, 35, 36 и 37.

В микрорайоне «Коктем» без электроснабжения временно остались дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24 и 25.

Специалисты продолжают ремонтные работы.

Информация о точных сроках полного восстановления электроснабжения пока не сообщается.