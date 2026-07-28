В Актау отменили публичные слушания по пересмотру тарифов МАЭКа

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Как сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области, публичное слушание по заявке ТОО «МАЭК» на утверждение тарифов на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и производству и (или) снабжению тепловой энергии отменяется в связи с отзывом заявки.

Напомним, о намерении МАЭКа пересмотреть тарифы стало известно 24 июля. Обоснованием необходимости пересмотра тарифов стали удорожание стратегических товаров, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых энергокомбинатом при производстве, передаче, распределении и реализации тепла и водоснабжении. В свою очередь, причиной удорожания производства стало изменение цены на газ и его транспортировку.