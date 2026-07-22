В Мангистау с 1 июля изменились тарифы на товарный газ

Розничные цены на товарный газ возросли для всех категорий потребителей в Мангистауской области. Новые тарифы вступили в силу с 1 июля 2026 года, передает Lada.kz.
Как сообщили в Мунайлинском районном акимате, основной причиной изменения тарифов стало увеличение предельных оптовых (закупочных) цен на товарный газ, утвержденное приказом министерства энергетики от 21 мая 2025 года.
Для населения (бытовые потребители):
Для коммунально-бытовых потребителей:
Потребителям рекомендуется учитывать новые расчетные ставки при оплате коммунальных услуг за текущий период, отметили в районной администрации.
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