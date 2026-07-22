В Мангистау с 1 июля изменились тарифы на товарный газ

Розничные цены на товарный газ возросли для всех категорий потребителей в Мангистауской области. Новые тарифы вступили в силу с 1 июля 2026 года, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в Мунайлинском районном акимате, основной причиной изменения тарифов стало увеличение предельных оптовых (закупочных) цен на товарный газ, утвержденное приказом министерства энергетики от 21 мая 2025 года.

Для населения (бытовые потребители):

старый тариф (до 01.07.2026): 18,70 тенге за 1 м³ (с НДС);

новый тариф (с 01.07.2026): 25,32 тенге за 1 м³ (с НДС);

рост: на 6,62 тенге (+35,4%).

Для коммунально-бытовых потребителей:

старый тариф (до 01.07.2026): 44,50 тенге за 1 м³ (с НДС);

новый тариф (с 01.07.2026): 60,24 тенге за 1 м³ (с НДС);

рост: на 15,74 тенге (+35,4%).

Потребителям рекомендуется учитывать новые расчетные ставки при оплате коммунальных услуг за текущий период, отметили в районной администрации.