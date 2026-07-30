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29.07.2026, 20:58

«Все включено»: как жители Актау реагируют на массовые отключения

Коммунальная жизнь 0 2 122 Сергей Кораблев

Местные жители второй день подряд сообщают о продолжительных отключениях электроэнергии, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

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В городских чатах жители публикуют десятки сообщений с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Можете нам помочь, отметив акимов, прокуратуру? 14, 15 микрорайоны уже восемь часов сидим без света. АУЭС нам ответ не даёт, диспетчер трубку скидывает, - говорится в одном из обращений.

Судя по комментариям, больше всего жалоб поступило от жителей 14, 15 и 19 микрорайонов.

По словам горожан, некоторые дома оставались без электроснабжения семь-восемь часов и более.

«15-10, когда будет электричество? В квартире уже почти 29 градусов». «У нас уже 33 градуса дома». «С утра нет света, никаких сроков не называют», - пишут жители.

Многие жалуются, что дозвониться в аварийную службу удается не всегда.

В ответ на обращения жителей представители АУЭС сообщили, что восстановительные работы затянулись.

В связи со сложностью аварии работы по восстановлению электроснабжения затягиваются, - объяснили на предприятии.

Причиной повторных отключений, отметили в АУЭС, стала чрезмерная нагрузка на электрические сети, вызванная жаркой погодой.

Многие связывают происходящее с увеличением нагрузки на существующие сети из-за строительства новых жилых домов.

Жители также опасаются за сохранность бытовой техники и требуют принять меры, чтобы подобные отключения не повторялись.

На фоне затянувшихся отключений жители начали реагировать на ситуацию с юмором. В городских чатах активно распространяется мем, посвященный перебоям со светом и водой. На изображении обыгрывается отсутствие электричества, воды и сорокаградусная жара, а финальная подпись гласит: «Актау, июль 2026: курорт "все включено"... кроме света и воды!». Таким образом горожане иронично выражают свое отношение к происходящему, отмечая, что подобные отключения стали для них уже привычным явлением.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Прям как у нас в Крыму
29.07.2026, 17:33
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