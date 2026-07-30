Без электричества, воды и лифтов: жильцы ЖК в Актау требуют наказать застройщика

Жильцы ЖК «Рахат-2» заявляют, что каждое отключение электроэнергии в жару оставляет их не только без света, но и без воды, а также лифтов. Причиной проблемы люди называют недоработки застройщика при возведении дома, сообщает Lada.kz .

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По словам жильцов, разгар июльской жары стал для них настоящим испытанием.

Если отключают свет, у нас нет воды, потому что сейчас во всех многоэтажных домах она подается насосами. В особенности страдают верхние этажи, которые остаются без элементарных условий проживания. Самая первая просьба – решить вопрос с электроснабжением, - рассказала жительница дома Асыл Алдабергенкызы.

Подобные аварийные отключения стали практически ежедневными. После очередной такой ситуации жильцы получили сообщение от ГКП «АУЭС» о частичном аварийном отключении электроэнергии в 19 микрорайоне, где говорится, что аварийная бригада занимается поиском и устранением повреждения. Такие уведомления приходят регулярно, однако проблему это не решает.

Каждый день одно и то же – отключили электричество, прислали сообщение, попросили отнестись с пониманием. А мы остаемся без воды, без лифта и в невыносимую жару, - возмущаются жильцы ЖК «Рахат-2».

В ЖК насчитывается около 800 квартир, где проживают порядка 1,5 тысячи человек, среди которых много детей и пожилых людей. Многие стараются лишний раз не выходить из дома, поскольку после отключения электричества приходится подниматься на верхние этажи пешком.

Как сообщила руководитель обслуживающей компании Меруерт Кошербаева, с начала лета из-за постоянных отключений уже вышли из строя четыре насоса.

Как только началось лето, постоянно отключается электричество. Насосы питьевой воды перестают работать, затем останавливаются лифты. Мы уже четыре раза ремонтировали и заново устанавливали насосы. Если ситуация не изменится, оборудование полностью выйдет из строя, - отметила она.

Жильцы также утверждают, что застройщик, сдавший жилой комплекс четыре года назад, до сих пор не передал необходимую документацию электроснабжающей организации. Люди неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема остается нерешенной.

В Актауском городском акимате подтвердили, что причиной регулярных отключений является отсутствие резервной кабельной линии.

Строительная организация должна была проложить два кабеля, однако на сегодняшний день имеется только один. Поэтому резервного электроснабжения нет, и в случае аварий восстановительные работы занимают определенное время. Кабельные линии уже приобретены. В соответствии с очередностью по городу ведутся работы по их прокладке, - сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ Асет Баспаев.

Точных сроков завершения работ чиновник не назвал, но заверил, что приступить к прокладке резервного кабеля планируется уже в течение недели.