В нескольких микрорайонах Актау произошло аварийное отключение электроэнергии

В Актау вечером 28 июля произошло частичное аварийное отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах. Об этом сообщили в ГКП «Актауское управление электрических сетей», передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

По информации предприятия, без света временно остались жители 14, 15, 16, 28, 29, 30 микрорайонов, а также микрорайона Толкын-1.

В настоящее время, по данным предприятия аварийная бригада проводит работы по выявлению причины повреждения и восстановлению электроснабжения.

«Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в оперативном порядке», — сообщили в ГКП «Актауское управление электрических сетей».

Напомним, в Атырау также произошло масштабное отключение электроэнергии.