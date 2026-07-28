В Атырау сообщили о перебоях с электричеством из-за перетока энергии в Мангистау

В Атырау 28 июля произошли неоднократные отключения электроэнергии из-за превышения допустимого перетока мощности в сторону Мангистауской области по линии электропередачи напряжением 220 кВ, передаёт Lada.kz .

Мунайлинский район. Фото: 2Gis

По данным ТОО «Атырау Жарық», из-за перегрузки сработала специальная автоматика отключения нагрузки - САОН, относящаяся к сетям АО «KEGOC». В «Атырау Жарық» подчеркнули, что эта система не находится в ведении компании. Об этом сообщает издание Azh.kz.

Жители Актау также сообщают о перебоях с электроснабжением. Сегодня о неоднократном отключении электроэнергии сообщали жители 19 микрорайона. Сигнал об отсутствии электричества поступил и из села Атамекен (дачный массив «Горняк»). В последнем на регулярные отключения в летний период жалуются на протяжении нескольких лет, однако власти не предпринимают никаких шагов для исправления ситуации.

На этой неделе в регион пришла сильная жара. Столбик термометра устремился к 40-градусной отметке, что привело к усиленному потреблению электроэнергии – жители Мангистау активно включают охлаждающие устройства.

По данным Казгидромета, в Актау 29 июля ожидается небольшие снижение температуры наружного воздуха до +32...+34°C.