Новый ремонт не спас: библиотеку в КДК им. Абая в Актау затапливает

Капитальный ремонт в центральной городской библиотеке сделали в прошлом году, однако главная проблема осталась - хранилище топит. Такая ситуация сохраняется с начала года, но никакие действия ответственные органы не предприняли, передаёт Lada.kz .

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Как рассказали работники библиотеки, такая ситуация сохраняется с начала года. В декабре центральная городская библиотека Актау была полностью модернизирована и вновь открыта. В торжественной церемонии принял участие градоначальник Абилкаир Байпаков.

В обновленном помещении оборудованы современная подкаст-студия, коворкинг-центр, просторные и светлые читальные залы для детей и взрослых. Также предусмотрена открытая площадка для творчества, свободного обучения и полезного досуга посетителей. Однако новый ремонт продержался недолго – спустя непродолжительное время выяснилось, что главная проблема никуда не исчезла.

Помещение хранилища продолжает топить. Источник воды неизвестен.

На потолке отчетливо видны огромные желтые разводы, подтеки и разрушающаяся от влаги штукатурка. Особенно сильное размокание наблюдается прямо над стеллажами и в углу рядом с вентиляционной трубой.

Сотрудники храма знаний вынуждены предпринимать аварийные меры по защите хранилища от затопления собственными силами - им пришлось соорудить импровизированный «тент» или воронку из большого белого куска пленки. Из-за риска порчи водой книг существенная часть помещения стала неиспользуемой. Кроме того, постоянная влага создает неблагоприятные условия для хранения книг, журналов и периодических изданий.

Также читальный зал библиотеки не оборудован средствами охлаждения воздуха. В период летнего зноя в помещении стоит удушающая жара.

Фонд библиотеки насчитывает свыше 180 тысяч изданий. Среди них -художественная литература, научные работы, сказки, специализированные книги, а также ценные материалы и документы, отражающие историю и этапы развития Актау.

Напомним, о протекающем потолке в библиотечном отделе КДК им. Абая жители Актау сообщали еще до капитального ремонта.

Издания Lada.kz запросило разъяснение у управления культуры, развития языков и архивов Мангистауской области.