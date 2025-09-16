Жителей Актау приглашают на международный фестиваль детского творчества

В международном фестивале примут участие более 70 участников - дети с особыми потребностями из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

Фестиваль пройдет в культурно-досуговом центре имени Абая 17 сентября.

Этот вечер — большой праздник для маленьких сердец, которые, несмотря на жизненные трудности, смогли подняться на вершину творчества. Их искусство — это искренние чувства и безграничные мечты, идущие от самого сердца. Приходите, чтобы вместе разделить атмосферу добра и любви, и поддержать творчество особенных детей, - отметили организаторы мероприятия.