Жителей Актау приглашают на международный фестиваль детского творчества

В рамках проекта «Актау — культурная столица тюркского мира» состоится международный фестиваль детского творчества «Мейірімді түркі әлемі». В нем примут участие дети с ограниченными возможностями из разных стран, передает Lada.kz.
В международном фестивале примут участие более 70 участников - дети с особыми потребностями из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.
Фестиваль пройдет в культурно-досуговом центре имени Абая 17 сентября.
Этот вечер — большой праздник для маленьких сердец, которые, несмотря на жизненные трудности, смогли подняться на вершину творчества. Их искусство — это искренние чувства и безграничные мечты, идущие от самого сердца. Приходите, чтобы вместе разделить атмосферу добра и любви, и поддержать творчество особенных детей, - отметили организаторы мероприятия.
Начало в 16:00. Вход свободный.
Напомним, также жителей Актау приглашают на гастрольный концерт Западно-Казахстанского областного камерного оркестра.
Комментарии0 комментарий(ев)