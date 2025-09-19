Состоится открытие мемориальной доски автору архитектурного облика Актау

Қазақ тіліне аудару

Торжественное открытие мемориальной доски заслуженному архитектору Казахской ССР, почетному гражданину Актау Михаилу Ильичу Левину (1928-2021) пройдет в эту субботу, 20 сентября, сообщает Lada.kz .

Фото организаторов

С 1978 по 1987 годы Михаил Ильич проживал в доме №29 в 5 микрорайоне, что делает открытие мемориальной доски особенно значимым для его семьи, коллег и горожан.

В городской администрации сообщили, что в церемонии также примет участие аким города Абилкаир Байпаков.

Михаил Левин сыграл ключевую роль в формировании архитектурного облика Актау. Его слова о профессии стали крылатыми.

Архитектура – это тот язык, которым время разговаривает с потомками. Есть так называемая «триада Витрувия» – польза, прочность и красота, причем, все ее составляющие равны, - говорил Михаил Ильич.

Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, в 11:00 часов у дома №29 в 5 микрорайоне.

Напомним, ранее в Актау состоялось открытие мемориальной доски Юрию Кузнецову. С 1973 по 1995 годы он возглавлял Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК) – градообразующее предприятие, вокруг которого и вырос современный Актау.