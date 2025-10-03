18+
Температура воды в Каспийском море
03.10.2025, 10:54

Слезы счастья и «тусау кесу»: турецкий актер Бурак Озчивит встретился с фанатами в Актау

Культура 0 1 391 Аяулым Бейсенова

Слезы радости, неожиданные объятия и обряд перерезания пут ребенку  «тусау кесу». Все это ждало кумира миллионов и хэдлайнера кинофестиваля «Қорқыт ата» Бурака Озчивита на встрече с поклонниками в Актау. Теплая беседа длилась почти два часа, и на ней актер даже заявил, что готов снятся в казахстанском кино, передает Lada.kz.

Фото центра общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото центра общественных коммуникаций Мангистауской области

Второй день Дом дружбы в Актау видит небывалое количество гостей. И многие из них здесь ради одного  чтобы увидеть своего кумира, турецкого актёра и любимца миллионов женщин  Бурака Озчивита. Звезда сериалов «Великолепный век», «Основание: Осман» и многих других кинокартин встретился с поклонниками. Около двух часов гость охотно отвечал на вопросы и даже сказал, что с радостью снимется в казахстанском кино. 

Когда говорят «Казахстан» - первым делом на ум приходят земли предков, и я думаю о собственном доме. Я чувствую, что принадлежу этому месту. Каждый раз, когда вы меня приглашаете, я приезжаю с радостью. На вопрос: что бы я поменял или добавил в индустрии кино тюркских народов, отвечу так: как когда-то Коркыт-ата, мы тоже должны уметь рассказывать истории в форме легенд. Нам нужно больше раскрывать это, нужно больше единства и сплочённости  именно вместе мы сможем ещё ярче раскрыть нашу культуру, - сказал Бурак Озчивит.

Участники активно задавали звезде вопросы, касающиеся как его творческой деятельности, так и личной жизни, выражали слова благодарности и любви к работам актера, а также дарили подарки. Кумир миллионов даже признался, что выучил бы казахский, если бы его пригласили сюда на роль в кино. 

Учил бы я казахский язык, если бы мне представился шанс сняться в казахстанском кино? Я думаю, что наши языки не так уж далеки друг от друга, но нужно немного поработать над этим. Ведь казахские актёры тоже снимались в моих сериалах. Последний раз в «Османах» играло довольно много казахских актёров. Поэтому скажу, что да. Это ещё сильнее объединит наши культуры. Нужно ещё больше работать, но и больше сближаться, быть чаще вместе, - сказал Бурак Озчивит.

К слову, участники фестиваля просили звезду не только сделать фото на память, но и оставить более важный след в своих жизнях. Так, молодая мама предложила Бураку взять на себя почетную роль и провести казахский обряд «тусау кесу» для ее ребёнка, перерезав ему символические путы и пожелав светлой дороги. Не менее трогательной стала сцена с юной фанаткой с ограниченными возможностями. Девушка задала любимому актеру вопрос и Бурак сошёл со сцены, чтобы выслушать и поговорить с ней лицом к лицу, а после обнял. Этот поступок присутствующие в зале восприняли, как символ уважения, человечности и искреннего отношения к своим поклонникам.

Кинофестиваль будет продолжаться в Актау ещё три дня. Все желающие могут бесплатно посетить показы и насладиться фильмами как отечественного, так и зарубежного производства. Кроме того, страны-участники «Қорқыт ата» подписали меморандумы о совместных съемках кино, что стало значимым шагом на пути к укреплению культурного сотрудничества, развитию киноиндустрии в тюркском мире и укреплению единства между народами.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором поклонники актера бурно отреагировали на его появление в рамках кинофестиваля. Подробнее по ссылке.

15
3
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Красавчик в кубе!
03.10.2025, 10:01
