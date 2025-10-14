18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 16:55

В Астане прошли выставки, посвященные украинскому кобзарю Тарасу Шевченко

Культура 0 708 Ольга Максимова

В Национальном музее с 4 по 20 сентября и с 26 сентября по 12 октября в Президентском центре Республики Казахстан состоялись выставки «Т.Г. Шевченко и казахская степь» и «Кобзарь в Казахской степи: пересечение историй и судьбы». Экспозиции были посвящены жизни и творчеству великого украинского поэта, писателя и художника Тараса Григорьевича Шевченко, передает Lada.kz.

Фото предоставлено сотрудниками музея
Фото предоставлено сотрудниками музея

Выставка охватила период пребывания Шевченко в Казахстане с 1847 по 1857 годы и показала, как в нашей стране бережно хранят память о Кобзаре и его наследии. К ознакомлению посетителей выставки представили более 100 уникальных экспонатов из фондов мемориального музея Шевченко в Форт-Шевченко  репродукции картин, книги, предметы быта, национальные украинские костюмы и рушники. Эти экспонаты позволили окунуться в атмосферу второй половины XIX века и глубже понять судьбу и творчество поэта.

Особое внимание посетителей привлекла «захалявная книжка»  символ тяжелого периода жизни писателя, когда ему было запрещено писать и рисовать. Несмотря на запреты и лишения, Тарас Шевченко оставался верен себе: «Каким я был десять лет тому назад, таким и остался, из меня хотели сделать солдата, но не сделали», - рассказала Айгуль Балабаева, заведующая мемориальным музеем имени Тараса Шевченко.

Выставки вызвали интерес жителей Астаны – в Национальном музее ее посетили свыше семи тысяч посетителей, а в Президентском центре – более 6,5 тысяч.

Именно на казахской земле Тарас Шевченко вновь вернулся к творчеству после долгого перерыва. Здесь он встретил простых, но сильных духом людей, таких как комендант Ираклий Усков, каменотес Каражусуп и лекарь Аймаганбет, чья дружеская поддержка помогла ему пережить годы ссылки.

После освобождения судьба отвела Шевченко всего четыре года жизни, но за это время он создал более 50 поэтических произведений, издал в 1860 году «Кобзарь» и подготовил «Букварь южнорусский»  учебник для украинских школ. В области изобразительного искусства он стал академиком гравюры.

Посетители выставок выразили искреннюю благодарность Казахстану за сохранение памяти о великом Кобзаре и уважительное отношение к его творческому наследию.

Ранее Lada.kz публиковала фотоисторию о памятнике Тарасу Шевченко. Подробнее по ссылке.

9
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?