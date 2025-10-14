В Астане прошли выставки, посвященные украинскому кобзарю Тарасу Шевченко

Қазақ тіліне аудару

В Национальном музее с 4 по 20 сентября и с 26 сентября по 12 октября в Президентском центре Республики Казахстан состоялись выставки «Т.Г. Шевченко и казахская степь» и «Кобзарь в Казахской степи: пересечение историй и судьбы». Экспозиции были посвящены жизни и творчеству великого украинского поэта, писателя и художника Тараса Григорьевича Шевченко, передает Lada.kz .

Фото предоставлено сотрудниками музея

Выставка охватила период пребывания Шевченко в Казахстане с 1847 по 1857 годы и показала, как в нашей стране бережно хранят память о Кобзаре и его наследии. К ознакомлению посетителей выставки представили более 100 уникальных экспонатов из фондов мемориального музея Шевченко в Форт-Шевченко – репродукции картин, книги, предметы быта, национальные украинские костюмы и рушники. Эти экспонаты позволили окунуться в атмосферу второй половины XIX века и глубже понять судьбу и творчество поэта.

Особое внимание посетителей привлекла «захалявная книжка» – символ тяжелого периода жизни писателя, когда ему было запрещено писать и рисовать. Несмотря на запреты и лишения, Тарас Шевченко оставался верен себе: «Каким я был десять лет тому назад, таким и остался, из меня хотели сделать солдата, но не сделали», - рассказала Айгуль Балабаева, заведующая мемориальным музеем имени Тараса Шевченко.

Выставки вызвали интерес жителей Астаны – в Национальном музее ее посетили свыше семи тысяч посетителей, а в Президентском центре – более 6,5 тысяч.

Именно на казахской земле Тарас Шевченко вновь вернулся к творчеству после долгого перерыва. Здесь он встретил простых, но сильных духом людей, таких как комендант Ираклий Усков, каменотес Каражусуп и лекарь Аймаганбет, чья дружеская поддержка помогла ему пережить годы ссылки.

После освобождения судьба отвела Шевченко всего четыре года жизни, но за это время он создал более 50 поэтических произведений, издал в 1860 году «Кобзарь» и подготовил «Букварь южнорусский» – учебник для украинских школ. В области изобразительного искусства он стал академиком гравюры.

Посетители выставок выразили искреннюю благодарность Казахстану за сохранение памяти о великом Кобзаре и уважительное отношение к его творческому наследию.

