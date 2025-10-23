Какие мероприятия пройдут в Актау в честь Дня Республики

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области в честь Дня Республики, который отмечается 25 октября, запланировано более 100 культурных и спортивных мероприятий, часть из которых пройдет в Актау. Об этом сообщили в региональном управлении информации и общественного развития, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.

Фото из архива Lada.kz

Праздничная программа охватывает четыре направления: организационные, имиджевые, торжественные и общереспубликанские события.

В пятницу, 24 октября, состоятся торжественные собрания с участием акимов городов и районов. На следующий день, 25 октября, пройдет церемония подъема государственного флага.

В период с 22 по 25 октября будут организованы акция «Береке Fest» с ярмаркой отечественных товаров по доступным ценам во всех супермаркетах города.

Для молодежи подготовлен флешмоб – 100 школьников одновременно исполнят государственный гимн, видео опубликуют в социальных сетях.

В субботу, 25 октября, в селе Бейнеу, в 19:00 часов на стадионе имени Али Балта пройдет концерт заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Елшибаевой «Текті жырдың сазымен, бабалар рухын оятам».

А что в Актау?

23 октября пройдет интеллектуальное состязание «Адал қоғам – Quiz» в заведении La Primo в 7 микрорайоне, в 16:00 часов.

В этот же день в 19:00 часов в КДК имени Абая состоится праздничный концерт «Еңсесі биік – егемен ел».

А в музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в 19:00 часов представят спектакль «Біз де ғашық болғанбыз».

Там же 24 октября в 19:00 часов – спектакль «Махаббат қызық мол жылдар».

25 октября в городе с 13:00 до 18:00 часов состоится экофестиваль GreenBeat. Мероприятие пройдет на территории отеля Renaissance by Sulo в 9 микрорайоне.

В этот же день в Доме дружбы в 34 микрорайоне проведут семейный фестиваль «Отбасы Fest».

И 26 октября в 19:00 часов в театре имени Н. Жантурина представят постановку Н. Сауданбекулы «Әлиханның аманаты».