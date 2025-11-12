Певицы из Актау завоевали Гран-при на международном фестивале в Молдове

Сразу несколько призовых мест заняли солистки студии детского творчества «Радуга» КДК им. Абая на международном фестивале «Constelatia Talentelor», который прошёл в Кишиневе (Молдова), передает Lada.kz .

Фото предоставлено Ольгой Хныкиной

Международный фестиваль «Constelatia Talentelor» проходил с 24 по 27 октября в столице Молдовы. В конкурсе приняли участие около 1000 детей из Казахстана, Молдовы, Румынии, Украины.

Казахстан представляли солистки студии детского творчества «Радуга» КДК им. Абая.

Их голоса, наполненные душой и страстью к музыке, покорили сердца жюри и зрителей. Особенно ярким стало выступление Арайлым Сарсенбай. Её талант и упорство принесли заслуженные плоды: Гран-при в номинации «Pop music» и первое место в номинации «Folk». Арайлым смогла показать не только вокальное мастерство, но и глубокое понимание исполняемых произведений, - сказала Ольга Хныкина, руководитель студии детского творчества «Радуга».

Ольга Хныкина подчеркнула, что настоящим триумфом стало выступление еще одной солистки из Актау – Айару Кимаганбет.

Её выступление поразило членов жюри и гостей фестиваля своей красотой и искренностью. Айару завоевала высшую награду – суперГран-при в номинации «Pop music», а также заняла первое место в номинации «Folk». Это достижение стало ярким свидетельством её выдающегося таланта и кропотливой работы педагогов студии, - отметила Ольга Хныкина.

Конкурс «Constelatia Talentelor», по словам Ольги Хныкиной, стал площадкой для обмена опытом и укрепления культурных связей между разными странами.

Победы юных казахстанских вокалисток – это не только их личный успех, но и вклад в развитие культуры и искусства Казахстана, - подчеркнула она.

Напомним, ранее воспитанницы арт-студии «Колибри» стали призёрами международного конкурса красоты и таланта, который проходил в Дубае.