Жителей Актау приглашают на танцы под открытым небом

Сегодня, 15 ноября, в Актау состоится танцевальный вечер под открытым небом, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

Горожан приглашают на танцплощадку под открытым небом.

Насладится ритмами музыки можно будет сегодня, 15 ноября. Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00 часов на смотровой площадке Скальной тропы, расположенной в 4А микрорайоне.

В программе прозвучат мелодии разных времен – от советской эстрады до современных хитов.

