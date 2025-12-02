18+
02.12.2025, 17:07

Спектакли, сказки и концерты: какие культурные мероприятия пройдут в Актау в декабре

Культура 0 763 Алия Шарипова

Театры, культурно-досуговый комплекс имени Абая и региональная филармония предоставили свои репертуары на последний месяц уходящего года, передает Lada.kz.

Фото: instagram.com/filarmoniya_aktau/. Использованные в материале фото являются иллюстративными
Фото: instagram.com/filarmoniya_aktau/. Использованные в материале фото являются иллюстративными

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина представит зрителям 13 спектаклей:

  • 3 декабря, 19:00 часов – комедия «Бес бойдаққа бір той».
  • 4 декабря, 19:00 часов – читка пьесы на русском языке «Двое в кафе».
  • 5 декабря, 19:00 часов – драма «Күй».
  • 6 декабря, 11:00 часов – сказка «Қожа мен спорт».
  • 7 декабря, 19:00 часов – комедия «Ғашықпын саған».
  • 10 декбаря, 19:00 часов – поэтическая драма «Фариза мен Мұқағали».
  • 11 декабря, 19:00 часов – комедия на русском языке «Он, она, окно, покойник».
  • 13 декабря, 11:00 часов – сказка «Етік киген мысық».
  • 14 декабря, 19:00 часов – реквием «Әлиханның аманаты».
  • 17 декабря, 19:00 часов – драма «Қорғансыздың күні».
  • 18 декабря, 19:00 часов – трагикомедия «Той».
  • 19 декабря, 19:00 часов – мелодрама «Махаббат, қызық мол жылдар».
  • 21 декабря, 19:00 часов – сатирическая афсана «Өртеушілер».
  • 23-30 декабря детские утренники.

На вечерние спектакли допускаются дети с 14 лет.

Билеты продаются на сайте Ticketon.kz и в кассе театра.

Касса: +7 (7292) 60-10-04, +7 (778) 984-02-28 (график работы: 10:00-18:30, перерыв: 12:30-14:00, выходной: понедельник).

Адрес: ​8 микрорайон, здание №28/2.

Мангистауской областной театр кукол подготовил для юных зрителей два спектакля:

  • 7 декабря, 11:00 часов – спектакль на русском языке «Верблюжонок».
  • 14 декабря, 12:00 часов – спектакль на казахском языке «Морозко».

Кроме того, с 21 по 5 января в стенах театра состоится новогоднее театрализованное представление «Новогодний подарок для Мышонка». Зрителей ждут веселые игры, зажигательные танцы и множество новогодних приключений.

Подарком станет премьера спектакля «Три снежинки: голубая, золотая, серебристая».

Контакты: +7 (778) 177-05-35, +7 (701) 444-83-67.

Адрес: ТЦ «Балбобек», 7 микрорайон, здание №45.

Театр САНТ пока не представил свой репертуар, однако за обновлениями можно следить в официальном Instagram.

Контакты: +7 (701) 616-45-95.

Адрес: 1 микрорайон, МЦ НМ и КД деятельности (бывшая «Дружба»).

Мангистауская областная филармония имени М. Оскинбаева 5 декабря в 19:00 часов проведет «Ежегодную хоровую стеру».

Студенческий хор и камерный ансамбль приглашают на яркий концерт, наполненный гармонией, вокалом и живым звучанием.

В программе: П.И. Чайковский, А. Гречанинов, Г. Свиридов и другие жемчужины мировой хоровой классики.

Участники концерта: студенческий хор Мангистауского колледжа искусств и камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева.

Дирижёр: лауреат международных и республиканских конкурсов, руководитель студенческого хора Саргожаева Анаргуль Салимовна.

Художественный руководитель камерного ансамбля: отличник культуры РК, Арзымбетова Нэйла Асубековна.

Билеты продаются на сайте Ticketon.kz.

Контакты: +7 (7292) 52-17-48, +7 (7292) 52-17-47.

Адрес: 5 микрорайон, здание №30.

В КДК имени Абая организовывает новогоднюю шоу-программу «Новогодняя миссия: спасти улыбку Лошади».

Мероприятие пройдет 20-31 декабря (фойе, 2 этаж).

Контакты: +7 (701) 402-84-35.

Адрес: 4 микрорайон, здание №71.

Также напоминаем, что 13 декабря в Актау пройдет мотокросс «Кубок Каспия». Участие в зрелищном мероприятии примут не только местные байкеры, но и спортсмены из других регионов страны. Подробнее об этом читайте по ссылке.

