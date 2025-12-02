Спектакли, сказки и концерты: какие культурные мероприятия пройдут в Актау в декабре

Театры, культурно-досуговый комплекс имени Абая и региональная филармония предоставили свои репертуары на последний месяц уходящего года, передает Lada.kz.
Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина представит зрителям 13 спектаклей:
На вечерние спектакли допускаются дети с 14 лет.
Билеты продаются на сайте Ticketon.kz и в кассе театра.
Касса: +7 (7292) 60-10-04, +7 (778) 984-02-28 (график работы: 10:00-18:30, перерыв: 12:30-14:00, выходной: понедельник).
Адрес: 8 микрорайон, здание №28/2.
Мангистауской областной театр кукол подготовил для юных зрителей два спектакля:
Кроме того, с 21 по 5 января в стенах театра состоится новогоднее театрализованное представление «Новогодний подарок для Мышонка». Зрителей ждут веселые игры, зажигательные танцы и множество новогодних приключений.
Подарком станет премьера спектакля «Три снежинки: голубая, золотая, серебристая».
Контакты: +7 (778) 177-05-35, +7 (701) 444-83-67.
Адрес: ТЦ «Балбобек», 7 микрорайон, здание №45.
Театр САНТ пока не представил свой репертуар, однако за обновлениями можно следить в официальном Instagram.
Контакты: +7 (701) 616-45-95.
Адрес: 1 микрорайон, МЦ НМ и КД деятельности (бывшая «Дружба»).
Мангистауская областная филармония имени М. Оскинбаева 5 декабря в 19:00 часов проведет «Ежегодную хоровую стеру».
Студенческий хор и камерный ансамбль приглашают на яркий концерт, наполненный гармонией, вокалом и живым звучанием.
В программе: П.И. Чайковский, А. Гречанинов, Г. Свиридов и другие жемчужины мировой хоровой классики.
Участники концерта: студенческий хор Мангистауского колледжа искусств и камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева.
Дирижёр: лауреат международных и республиканских конкурсов, руководитель студенческого хора Саргожаева Анаргуль Салимовна.
Художественный руководитель камерного ансамбля: отличник культуры РК, Арзымбетова Нэйла Асубековна.
Билеты продаются на сайте Ticketon.kz.
Контакты: +7 (7292) 52-17-48, +7 (7292) 52-17-47.
Адрес: 5 микрорайон, здание №30.
В КДК имени Абая организовывает новогоднюю шоу-программу «Новогодняя миссия: спасти улыбку Лошади».
Мероприятие пройдет 20-31 декабря (фойе, 2 этаж).
Контакты: +7 (701) 402-84-35.
Адрес: 4 микрорайон, здание №71.
