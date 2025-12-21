Рамазан Актаев из Актау стал «Актёром года» в Казахстане

Актёр Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина Рамазан Актаев стал обладателем номинации «Актёр года» Союза театральных критиков Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, данная награда была вручена актёру за образ «Белгісіз біреу», созданный им в спектакле «Кісілер» по произведению Джорджа Оруэлла. Актёрская работа, в которой глубоко раскрыта сложная психологическая природа персонажа и продемонстрирован высокий уровень художественного мастерства, получила высокую оценку со стороны профессионального театрального сообщества.

Эта награда - результат труда, настойчивости и усилий на пути искусства, а также непрерывных творческих поисков. Кроме того, данное достижение является важным показателем творческого потенциала театра, - отметили артисты коллектива.

