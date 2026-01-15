18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 14:42

Стало известно, где и когда в Актау пройдут Крещенские купания

Культура 0 1 747 Алия Шарипова

Редакции Lada.kz предоставили данные об организации Крещенских купаний в этом году.

Фото: Lada.kz / Сергей Кораблев
Фото: Lada.kz / Сергей Кораблев

Как сообщили в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, купания состоятся в праздник Крещения Господня, 19 января, в 13:00 часов.

Будет отслужен молебен на освящение вод, - уточнили в церкви.

По информации пресс-службы Актауского городского акимата, место для проведения мероприятия остается таким же, как и в прошлом году – 4А микрорайон, начало Скальной тропы.

В свою очередь в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области рассказали о мерах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности граждан.

В ведомстве уточнили, что проведение Крещенских купаний находится на особом контроле. От ДЧС будет выделено 46 человек личного состава и 11 единиц техники.

При совершении обряда населению рекомендуется перед тем, как зайти в холодную воду, разогреться, сделать легкие физические упражнения. К воде необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, не находиться в море более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания нужно растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай, - предупредили в департаменте.

Специалисты подчеркнули, что входить в воду в состоянии алкогольного опьянения запрещено, также не стоит прыгать в море, в том числе нырять головой. Купание в холодной воде противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обращаем внимание: самое главное – окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей и медиков, то есть тех служб, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь. Департамент по ЧС сообщает, что за купание в запрещенных и необорудованных местах предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, - сообщили спасатели.

В случае, если вы оказались в беде или стали свидетелем происшествия, необходимо экстренно позвонить в спасательную службу по единому номеру 112.

Напомним, ранее терапевт Кристина Муха предоставила Lada.kz ряд рекомендаций для тех, кто намерен моржевать либо окунаться в холодной воде.

Кроме того, редакция освещала Рождество Христово, празднование которого проходило в местной церкви. Фотоотчет с мероприятия по ссылке.

О том, как проходили Крещенские купания в 2025 году, читатели могут ознакомиться здесь.

12
0
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь