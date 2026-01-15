Стало известно, где и когда в Актау пройдут Крещенские купания

Редакции Lada.kz предоставили данные об организации Крещенских купаний в этом году.

Фото: Lada.kz / Сергей Кораблев

Как сообщили в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, купания состоятся в праздник Крещения Господня, 19 января, в 13:00 часов.

Будет отслужен молебен на освящение вод, - уточнили в церкви.

По информации пресс-службы Актауского городского акимата, место для проведения мероприятия остается таким же, как и в прошлом году – 4А микрорайон, начало Скальной тропы.

В свою очередь в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области рассказали о мерах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности граждан.

В ведомстве уточнили, что проведение Крещенских купаний находится на особом контроле. От ДЧС будет выделено 46 человек личного состава и 11 единиц техники.

При совершении обряда населению рекомендуется перед тем, как зайти в холодную воду, разогреться, сделать легкие физические упражнения. К воде необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, не находиться в море более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания нужно растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай, - предупредили в департаменте.

Специалисты подчеркнули, что входить в воду в состоянии алкогольного опьянения запрещено, также не стоит прыгать в море, в том числе нырять головой. Купание в холодной воде противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обращаем внимание: самое главное – окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей и медиков, то есть тех служб, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь. Департамент по ЧС сообщает, что за купание в запрещенных и необорудованных местах предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, - сообщили спасатели.

В случае, если вы оказались в беде или стали свидетелем происшествия, необходимо экстренно позвонить в спасательную службу по единому номеру 112.

Напомним, ранее терапевт Кристина Муха предоставила Lada.kz ряд рекомендаций для тех, кто намерен моржевать либо окунаться в холодной воде.

Кроме того, редакция освещала Рождество Христово, празднование которого проходило в местной церкви. Фотоотчет с мероприятия по ссылке.

О том, как проходили Крещенские купания в 2025 году, читатели могут ознакомиться здесь.