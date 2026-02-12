18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.02.2026, 13:17

Шутки ради: как развивается стендап-культура в Актау

Культура 0 1 252 Аяулым Бейсенова

Мы привыкли смотреть стендап на Youtube и ассоциировать его с большими городами. Но в Актау тоже есть своя сцена, свои комики и даже сообщество. О том, кто веселит горожан и как проходят вечера в компании юмористов, в сюжете Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Стендап зародился в Актау давым-давно, однако набирать обороты он начал лишь пару лет назад. Сегодня – это не просто сцена и микрофон, это атмосфера, за которой люди приходят, чтобы расслабиться после тяжелого дня, посмеяться над собой и тем, что обычно не принято обсуждать вслух. Корреспондент Lada.kz поговорил с основателями одного из таких городских сообществ – Humorcon Aktau, созданного в 2024 году, и узнал, с какими сложностями им пришлось столкнуться, прежде чем собрать полный зал. 

Этот сюжет про людей, которые выходят к микрофону, шутят о жизни, семье, страхах и о себе. Кроме того, про открытый микрофон, где может выступить каждый, про юмор как терапию, про риск, свободу и границы.

В рамках материала корреспондент Lada.kz также пообщался с известными стендап-комикессами Мадиной и Зариной Байболовыми, которые приезжали в Актау со своим туром и поделились своим взглядом на жанр.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала про жителей Актау, которые занимаются моржеванием. Подробнее по ссылке.

 

10
4
1
