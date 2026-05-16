© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.05.2026, 11:23

В Мангистау нашли зубы акулы палеогенового периода

Культура 0 1 351 Ольга Максимова

Ученый-палеонтолог из Швеции Штефан Киль, прибывший в Мангистаускую область с экспедицией, совместно со студентами Университета Есенова и заведующей кафедрой «Геология и нефтехимический инжиниринг» Сезим Мустафаевой провели научно-исследовательские работы на территории региона и наткнулись на удивительные находки, передаёт Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: университет им. Есенова

В ходе работ обнаружены зубы акулы. По словам ученых, найденные зубы могут принадлежать крупной хищной рыбе, жившей 30–40 миллионов лет назад. Также были найдены ребро кита, останки морской звезды и различные моллюски. По мнению ученых, эти находки являются следами древней океанической экосистемы.

Исследователи отмечают, что в древности территория Мангистау была частью огромного океана Тетис. Сегодня этот регион считается пустынной зоной, однако в его недрах скрыта многомиллионная морская история.

«Эта уникальная палеонтологическая находка является ценнейшим научным открытием, раскрывающим природную историю древнего океана Тетис, который миллионы лет назад покрывал территорию современного Мангистау. Найденные зубы акулы подтверждают богатство геологического прошлого региона и древней морской экосистемы, представляя особую ценность и для международного научного сообщества», - отметил шведский ученый Штефан Киль.

 



 

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Этого добра у нас на Мангышлаке завались
16.05.2026, 08:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

