Актрисы из Актау покорили международный фестиваль

Фото предоставили в драматическом театре

В Таразе состоялся международный фестиваль актеров «Тунгышбай Аль-Тарази приглашает в Тараз», названный в честь народного артиста Казахстана, профессора Тунгышбая Жаманкулова.

В масштабном культурном событии приняли участие театральные коллективы Казахстана и зарубежных стран. Мангистаускую область на фестивале представил музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина.

На суд зрителей и жюри артисты показали драматический спектакль «Я - Қарлығаш», поставленный по произведению Олжаса Жанайдарова.

Постановка рассказывает о судьбах людей, покинувших родину в поисках лучшей жизни. В спектакле поднимаются темы надежды и страха, тоски по дому, поиска себя и веры в будущее.

Режиссером спектакля выступил Улан Болатбек. Художниками-постановщиками стали Анастасия Мороз и Нысангали Каниев.

По итогам фестиваля актриса Раиса Сертбекова была награждена медалью «Дара» Союза театральных деятелей Казахстана.

Еще одну награду мангистаускому театру принесла актриса Гюль Зиятова, которая стала победителем в номинации «Лучший женский образ».

Коллеги и зрители поздравили артисток с заслуженными наградами, пожелав им новых творческих достижений и ярких ролей.