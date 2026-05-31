Актрисы из Актау покорили международный фестиваль

Актрисы областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина стали лауреатами международного фестиваля актеров в Таразе, сообщает Lada.kz.
В Таразе состоялся международный фестиваль актеров «Тунгышбай Аль-Тарази приглашает в Тараз», названный в честь народного артиста Казахстана, профессора Тунгышбая Жаманкулова.
В масштабном культурном событии приняли участие театральные коллективы Казахстана и зарубежных стран. Мангистаускую область на фестивале представил музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина.
На суд зрителей и жюри артисты показали драматический спектакль «Я - Қарлығаш», поставленный по произведению Олжаса Жанайдарова.
Постановка рассказывает о судьбах людей, покинувших родину в поисках лучшей жизни. В спектакле поднимаются темы надежды и страха, тоски по дому, поиска себя и веры в будущее.
Режиссером спектакля выступил Улан Болатбек. Художниками-постановщиками стали Анастасия Мороз и Нысангали Каниев.
По итогам фестиваля актриса Раиса Сертбекова была награждена медалью «Дара» Союза театральных деятелей Казахстана.
Еще одну награду мангистаускому театру принесла актриса Гюль Зиятова, которая стала победителем в номинации «Лучший женский образ».
Коллеги и зрители поздравили артисток с заслуженными наградами, пожелав им новых творческих достижений и ярких ролей.
