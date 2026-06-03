Известные в мире тревел-блогеры с миллионами подписчиков прилетели в Актау

Известные тревел-блогеры и инфлюенсеры с многомиллионной аудиторией прибыли в наш регион, чтобы рассказать миру о его природных достопримечательностях и туристическом потенциале, сообщает Lada.kz .

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Среди гостей региона - казахстанский видеограф и путешественник Дастан Мухамедрахим, недавно получивший престижную международную награду WIBA Awards 2026 в номинации «Лучший travel-блогер мира».

Также Мангистау посетил американский тревел-инфлюенсер Джошуа Платильеро, за жизнью и путешествиями которого в Instagram следят более 8 миллионов человек.

Еще одним гостем региона стал документалист и YouTube-блогер Юсеф Хаттаб. Его аудитория в социальных сетях превышает 25 миллионов подписчиков. Путешественник известен своими фильмами о самых необычных уголках планеты, которые набирают миллионы просмотров.

Перед поездкой в Мангистау блогеры успели познакомиться с достопримечательностями Алматинской области, где публиковали кадры с юртами, беркутами, национальными традициями и казахским гостеприимством. Этот контент вызвал большой интерес у зарубежной аудитории.

Теперь инфлюенсеры намерены показать миллионам подписчиков уникальные природные ландшафты Мангистау, включая знаменитые каньоны, урочища и другие туристические объекты региона.